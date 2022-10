Juninho Capixaba - Divulgação / Fortaleza

Juninho CapixabaDivulgação / Fortaleza

Publicado 25/10/2022 16:12 | Atualizado 25/10/2022 16:14

Rio - Em busca de um reforço para a lateral esquerda, posição mais carente do elenco, o Fluminense teve Reinaldo, do São Paulo, como prioridade. Como o jogador, de 33 anos, tem dado preferência ao clube paulista , o Tricolor Carioca tem outro nome que está sendo avaliado para reforçar o elenco em 2023. As informações são do portal "Saudações Tricolores".

O jogador na mira do Fluminense é Juninho Capixaba, de 25 anos. Formado nas divisões de base do Bahia, o lateral defende o Fortaleza. Ele vive um bom momento pelo clube cearense tendo entrado em campo em 54 jogos, feito um gol e dado oito assistências.

Juninho pertence ao Grêmio e está emprestado ao Fortaleza. A equipe cearense tem desejo na sua permanência, mas não tem opção de compra. O Fluminense e o clube gaúcho estão negociando a transferência de Gabriel Teixeira, jogador do clube carioca que está emprestado ao Tricolor de Porto Alegre, e têm um canal de diálogo aberto.

Atualmente, o Fluminense conta com dois especialista no setor: Pineida e Cristiano. O equatoriano não deverá voltar ao Barcelona de Guayaquil. Além deles, Fernando Diniz já escalou Calegari, Yago Felipe e Caio Paulista improvisados no setor.