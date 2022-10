Até o fim do Brasileirão, time de Diniz tem três jogos fora e dois duelos no Maracanã - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Rio - Em busca de três pontos, o Fluminense enfrentará o Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h45, na Neo Química Arena. Uma possível vitória fora de casa, além de levantar a moral de Fernando Diniz, pode aproximar o Tricolor de uma vaga na Libertadores de 2023. Com 55 pontos e a cinco rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o clube precisa chegar aos 61 para garantir o acesso, segundo levantamento do Departamento de Matemática da UFMG.

Na quinta colocação da tabela da Série A, o Fluminense avista o desafio de três jogos fora de casa e mais dois no Maracanã. Nesse cenário, o Tricolor precisa vencer duas partidas para somar mais seis pontos e carimbar o acesso na Libertadores. Os dados tem base na atual chave classificatória, que aumentou para G-5, uma vez que o Flamengo, atual terceiro colocado na tabela, venceu a Copa do Brasil. Por isso, a fase preliminar passou para as sexta e sétima posições do Brasileirão.

Além disso, outro resultado pendente e que pode aliviar ainda mais o contexto do Fluminense é a final da Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR. Se o Rubro-Negro vencer, e permanecer entre os sete primeiros colocados na tabela do Brasileirão, o número de vaga direta para o torneio de 2023 sobe para G-6 e aumenta ainda mais as chances do Tricolor. Com isso, automaticamente, a fase eliminatória irá para G-8.

Em caso de vitória do Athletico, os oito acessos à Libertadores do ano que vem só irá virar realidade se ele terminar entre os sete primeiros na classificação do campeonato nacional, com o Flamengo incluso nesta lista.

