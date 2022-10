Fluminense reencontra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela primeira vez após a eliminação na Copa do Brasil - ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO

Publicado 26/10/2022 07:00

Na disputa por uma vaga direta na Libertadores, o Fluminense visita o Corinthians, nesta quarta-feira (26), às 21h45, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão. O Tricolor das Laranjeiras reencontra o algoz da semifinal da Copa do Brasil, no palco onde foi eliminado com uma dura derrota por 3 a 0, e busca escrever uma nova história com final feliz.

Um mês desde o último encontro, o Fluminense precisou recolher os cacos da eliminação, que enfraqueceu a moral no restante da temporada. O técnico Fernando Diniz promoveu mudanças. Em comparação com o time que foi a campo no dia 15 de setembro, são três alterações. A principal delas é o retorno de André, que na ocasião estava suspenso.

Além do retorno de André, as outras mudanças no Fluminense foram as entradas de Calegari na lateral esquerda e de Yago Felipe no meio-campo. O primeiro deu mais segurança, mesmo improvisado, enquanto o segundo trouxe mais resistência para o time e diminuiu a pressão sobre Ganso e Arias. Neste período, Martinelli também se firmou na vaga de Nonato.

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense oscilou. O time chegou a ameaçar uma rápida reação com as vitórias sobre Flamengo e Juventude, mas voltou a fragilizar com três derrotas seguidas diante de Atlético-MG, Atlético-GO e América-MG. Nos últimos dois jogos, recuperou a moral com a vitória sobre o Avaí e a reação no empate com o Botafogo.

Agora, o reencontro entre Fluminense e Corinthians é para aumentar as chances de acesso para a fase de grupos da Libertadores. Segundo o "Infobola", o Tricolor tem 96% de chances de classificação, enquanto o Alvinegro tem 99%. Separados por dois pontos na tabela, milhões de reais também estão em jogo. O quarto colocado do Brasileirão fatura R$ 38,2 milhões, enquanto o quinto leva R$ 36 milhões.