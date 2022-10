Felipe Melo se irrita com torcedora do Corinthians - Reprodução

Publicado 26/10/2022 12:55

Rio - O volante Felipe Melo, do Fluminense, se envolveu em uma polêmica na última terça-feira. Durante o embarque do Tricolor para São Paulo, onde jogará contra o Corinthians, nesta quarta, o jogador se irritou com a provocação de uma torcedora, que gritava "Vai, Corinthians".

Mariana Novaes e Ronei Nascimento pic.twitter.com/ZDKjJnbgRC — Meu Timão (@MeuTimao) October 25, 2022



Mariana Novaes e Ronei Nascimento pic.twitter.com/ZDKjJnbgRC — Meu Timão (@MeuTimao) October 25, 2022 Felipe ficou incomodado com a postura da moça. Em vídeo que circula nas redes sociais, ele aparece exaltado, com dedo em riste, pedindo respeito à torcedora.

Em entrevista ao "UOL", Mariana Novaes, a torcedora em questão, disse ter sido ameaçada pelo jogador.

"Apenas gritei 'vai, Corinthians' e saí. Ele [Felipe Melo] veio atrás de nós no corredor de desembarque. Me chamou de mal educada, de Peppa Pig. Só não nos agrediu porque o segurança do Fluminense segurou ele. Parei de filmar porque ele veio para cima de mim, fiquei totalmente acuada", afirmou a corintiana.

"Todos presenciaram tudo, infelizmente fiquei com medo de filmar tudo. Ele falou que iria quebrar a minha cara e a cara do meu esposo. Ele simplesmente pegou ar", completou.

Fluminense e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45, na Neo Química Arena.