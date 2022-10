Arias é o garçom do Fluminense em 2022 - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 26/10/2022 11:22

O Fluminense reencontra o algoz Corinthians, nesta quarta-feira (26), às 21h45, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão. O Tricolor retorna ao palco da eliminação na semifinal da Copa do Brasil com o objetivo de escrever um novo capítulo na temporada e se aproximar da vaga direta para a Libertadores.

Garçom do Fluminense na temporada com 15 assistências, Arias vê o time motivado para buscar os três pontos em São Paulo diante de um adversário direto pela Libertadores. O Tricolor é o quinto colocado com 55 pontos, enquanto o Corinthians é o quarto, com 57, e um jogo a menos.

"Um jogo importante. Sabemos que é difícil jogar lá, mas estamos bem preparados. O jeito que encerramos contra o Botafogo foi importante para a confiança e claro que estamos motivados pelo que significa o jogo com o Corinthians. Temos de ir para assegurar nossa classificação à Libertadores. É um confronto direto e temos de jogar muito para vencer", disse em entrevista à FluTV.

Em caso de vitória sobre o Corinthians, o Fluminense assume o quarto lugar e pode terminar a rodada com dez pontos de diferença para o oitavo colocado. Vale lembrar que, caso Flamengo e Athletico-PR, finalistas da Libertadores, permaneçam entre os sete melhores, os oito primeiros irão para a Libertadores.