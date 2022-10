Jhon Arias (E) e Matheus Martins (D) - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 26/10/2022 12:20

Rio - O jornal português "A Bola" noticiou no começo desta semana que o meia-atacante Jhon Arias, de 25 anos, está na mira do Sporting e deverá receber em breve uma proposta. Apesar disso, de acordo com o jornalista Victor Lessa, o Fluminense trata o colombiano como inegociável e deverá apresentar em breve uma proposta para adquirir 100% dos seus direitos.

Arias chegou ao Fluminense no ano passado. O clube carioca pagou 600 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões na cotação da época) junto ao Patriotas, da Colômbia, por 50% dos direitos do jogador. Para adquirir o restante, o Tricolor precisa abrir uma nova negociação com os colombianos, uma vez que não há valor fixado no contrato.

Após um começo tímido em 2021, Arias se tornou peça fundamental no Fluminense na atual temporada. O jogador entrou em campo em 56 jogos, marcando 16 gols e dando 15 assistências. Ele é o vice-artilheiro do clube carioca no ano e o maior garçom tricolor na temporada.