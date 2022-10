Marcos Felipe lesionou o ombro durante treino - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 26/10/2022 13:18

O Fluminense terá desfalques para a partida contra o Corinthians, nesta quarta-feira (26), às 21h45, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão. O goleiro Marcos Felipe e os atacantes Caio Paulista e Marrony não foram relacionados e não viajaram com a delegação tricolor para São Paulo.

O caso mais preocupante é de Marcos Felipe. Segundo informações do jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo, o goleiro lesionou o ombro durante um treino nesta semana. Titular nos últimos dois anos, o jogador perdeu espaço com a chegada de Fábio nesta temporada - que não vive um bom momento.

Já os casos de Caio Paulista e Marrony não são graves. O primeiro, que tem atuado improvisado na lateral esquerda e recentemente foi barrado, sentiu dores abdominais e ficou de fora da relação. Já o segundo, ainda se recupera de um problema físico. Ambos devem voltar ainda nesta reta final de temporada.

O Fluminense é o quinto colocado do Brasileirão, com 55 pontos, apenas dois a menos que o Corinthians, que está uma posição acima. Adversários na semifinal da Copa do Brasil, tricolores e alvinegros travam uma nova batalha e, desta vez, por uma vaga na fase de grupos da Libertadores.