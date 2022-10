Mário Bittencourt queria Matheus Babi no Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 26/10/2022 16:20

Rio - Candidato à reeleição, o presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, falou em evento no lançamento da sua candidatura sobre a montagem do elenco tricolor para o próximo ano. De acordo com o mandatário, o planejamento, caso ele seja reeleito, é de buscar alguns reforços pontuais para fortalecer o grupo tricolor.

"Acho que a gente tem uma boa base, um bom time, que ficou esse ano nas primeiras posições do Brasileiro por um longo período e fomos até às semifinais da Copa do Brasil. Vamos reforçar, sim, o time se classificarmos para a Libertadores. Eu creio que a gente vai trazer de três a quatro reforços pontuais, de posições que a gente entende que precisa melhorar, que está carente", afirmou.

Alguns nomes já pintaram como possibilidades, como os laterais Reinaldo, do São Paulo, Juninho Capixaba, do Fortaleza, e o atacante Keno, do Atlético-MG. No entanto, o presidente reforçou a importância da classificação do Fluminense para a fase de grupos da Libertadores.

"Primeiramente temos que nos classificar para a Libertadores, estamos bastante determinados a isso. Faltam cinco jogos, precisamos performar neles, não só para ir à fase de grupos, mas também para melhorar nossa colocação. Objetivo é chegar entre os quatro primeiros, o que aumenta nossa premiação. Somos um clube que precisa de recursos ainda", disse.