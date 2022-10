Fernandinho foi vice-campeão com o Athletico em 2005 e busca reescrever a história na final da Libertadores - José Tramontin/ Athletico

Publicado 26/10/2022 17:32

Fernandinho terá a oportunidade de reescrever a história na final da Libertadores, sábado (29), em Guayaquil, no Equador. Remanescente da decisão de 2005, quando o Athletico-PR foi vice-campeão diante do São Paulo, o volante busca levar o clube paranaense a uma conquista inédita e aumentar o seu legado.

O volante, de 37 anos, retornou ao Athletico-PR neste ano após encerrar seu contrato com o Manchester City, da Inglaterra, onde ficou por nove anos e foi multicampeão. No desembarque em Guayaquil, no Equador, o veterano mostrou preocupação com as condições do gramado e do clima, mas espera um jogo de alto nível.

"As condições do jogo serão iguais para os dois times. Estará calor e não sabemos a condição do gramado ainda. O importante é que vamos fazer o nosso jogo e nossa esperança é fazer um jogo de alto nível, deixar nossa torcida orgulhosa e tentar conquistar esse título para cá", afirmou o volante.

O Athletico-PR busca um título inédito em sua história. O Furacão enfrenta o Flamengo no próximo sábado (29), às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador.