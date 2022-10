Gerson está insatisfeito no Olympique de Marseille - Olympique / Divulgação

Publicado 26/10/2022 17:20

Rio - Em baixa no Olympique de Marselha, Gerson foi citado pelo treinador do clube francês, Igor Tudor, em entrevista coletiva antes do compromisso da sua equipe na Liga dos Campeões. O croata falou sobre o pouco aproveitamento do brasileiro. Apesar de estar sendo preterido, o ex-jogador do Flamengo recebeu elogios do comandante.

"É o mesmo para o Gerson, gosto muito dele, é um talento fantástico. Mas tenho que fazer escolhas que acredito serem as melhores para a equipe neste momento. Nunca é contra ninguém. É para a equipe. É normal um agente entrar assim e dar entrevistas. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo no futebol e sempre vai acontecer", disse.

Gerson chegou ao Olympique no ano passado e depois de um começo difícil teve bom rendimento sob o comando de Jorge Sampaoli. Apesar de ter terminado a temporada em alta, o brasileiro perdeu espaço com a mudança de treinador no clube francês.

Recentemente, o pai e empresário do meia, Marcão, afirmou que existe a possibilidade de Gerson deixar o Olympique de Marselha na próxima janela de transferências no começo de janeiro.