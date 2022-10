Iran Ferreira, o "Luva de Pedreiro" é um dos maiores influenciadores do Brasil - Franck Fife/AFP

Publicado 26/10/2022 16:15

Luva de Pedreiro está concorrendo à categoria "Influenciador do Ano no Brasil" no prêmio internacional "People Choice Awards". Iran Ferreira, dono do bordão 'receba', acumula mais de 40 milhões de seguidores em suas redes sociais de atuação: Instagram, Tik Tok, Twitter e YouTube.

Ao lado de Luva, concorrem na mesma categoria os ex-BBB's Arthur Aguiar e Jade Picon, as cantoras Gloria Groove e Luísa Sonza, e os produtores de conteúdo digital Virgínia Fonseca, Vanessa Lopes e Yarley.

O People Choice Awards é entregue desde 1975 e premia personalidades do entretenimento de diferentes plataformas: internet, televisão, cinema e música.



A atual vencedora do prêmio "Influenciador do Ano no Brasil" é a cantora e campeã do Big Brother Brasil (BBB) em 2021, Juliette Freire, outro fenômeno na web. O voto é aberto ao público e realizado no site do evento.



Iran Ferreira, conhecido como "Luva de Pedreiro", produz conteúdos direcionados ao público apaixonado por futebol. Recentemente, o jovem participou da premiação da Bola de Ouro, que elegeu Benzama como o melhor jogador do mundo, e atuou ao lado de Messi e Ronaldinho Gaúcho em uma campanha global da Pepsi inspirada na Copa do Mundo do Catar.