Lukaku voltou a jogar pela Inter de Milão após dois meses - AFP

Publicado 26/10/2022 15:52 | Atualizado 26/10/2022 16:21

Pela segunda temporada seguida, o Barcelona não passa da fase de grupos da Liga dos Campeões. Antes mesmo de enfrentar o líder Bayern de Munique, na penúltima rodada nesta quarta-feira (26), a equipe catalã foi eliminada com a vitória da Inter de Milão por 4 a 0 sobre o Viktoria Plzen, da República Tcheca.

Em terceiro lugar no Grupo C, o Barcelona não pode mais ultrapassar a Inter de Milão nos critérios de desempate, já que levaria a pior no confronto direto (uma derrota e um empate). Em reconstrução após passar por grave crise financeira no ano passado, a equipe que tem Robert Lewandowski pelo menos já está garantida nas oitavas de final da Liga Europa com o terceiro lugar.



Já na Itália, a Inter de Milão não tomou conhecimento do Viktoria Plzen e venceu com facilidade com gols de Mikhitaryan, Dzeko (duas vezes) e Lukaku. A partida marcou o retorno do atacante belga, que estava longe dos gramados há dois meses por causa de uma lesão. Ele entrou no fim do jogo e ainda conseguiu marcar uma vez.