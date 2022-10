Troféu e bola oficial da Copa do Mundo do Catar - AFP

Troféu e bola oficial da Copa do Mundo do Catar AFP

Publicado 26/10/2022 15:45

Sede da Copa do Mundo de 2022, o Catar alterou as normas da pandemia e retirou a obrigatoriedade dos testes de Covid-19 para os turistas entrarem no país. O Ministério de Saúde Pública também autorizou a mudança das regras para os cidadãos e residentes do país, que entrarão em vigor a partir do dia 1º de novembro. O Mundial começará no dia 20.

Porém, para entrar no Catar, os turistas precisarão estar com o ciclo de vacinação completo. Já os cidadãos e residentes não precisarão mais fazer testes rápidos cerca de 24 horas depois de chegar ao país. As autoridades aprovaram a mudança em virtude da queda de números de casos de Covid-19 em todo mundo, além do sucesso do programa de vacinação do Catar.

A Copa do Mundo de 2022 começará no dia 20 de novembro e tem data de término prevista para o dia 18 de dezembro, ambos no estádio de Lusail. O jogo de abertura do Mundial será entre o Catar, país-sede, e Equador, às 16h (de Brasília). Holanda e Senegal completam o Grupo A, e se enfrentam no dia 21, às 13h, em Al Thumama.

Já o Brasil, que busca o hexacampeonato mundial, está no Grupo G, junto com Suíça, Sérvia e Camarões. A seleção brasileira estreia no dia 24, contra a Sérvia, às 16h, no estádio de Lusail. O Brasil também jogará no dia 28, contra a Suíça, às 13h, e no dia 2, contra Camarões, às 16h.