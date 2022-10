Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 26/10/2022 14:06

Rio - O técnico Erik Ten Hag confirmou, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, que Cristiano Ronaldo será relacionado para o duelo entre Manchester United e Sheriff, pela quinta rodada da Liga Europa, marcado para quinta-feira. O astro português estava afastado por indisciplina, após ir para o vestiário antes do fim da partida contra o Tottenham, e não foi levado para o duelo do último sábado, com o Chelsea.

"Falamos tudo que tínhamos de falar. Ele ficou fora de uma partida e agora volta", comentou Ten Hag. "Não há porque nos perguntar mais coisas, porque não vamos responder. Está tudo explicado, temos que nos concentrar na partida de amanhã", completou, sem revelar se Ronaldo será utilizado como titular ou começará no banco de reservas.

O atacante de 37 anos protagonizou grande polêmica uma semana atrás, quando o United venceu o Tottenham por 2 a 0 no Old Trafford. Na ocasião, começou no banco de reservas, como na maioria das partidas do Campeonato Inglês, e não foi acionado por Ten Hag ao longo da partida. Aos 44 minutos do segundo tempo, levantou-se do banco e dirigiu-se ao túnel de acesso aos vestiários.

A cena, alvo de muitas críticas de torcedores e da imprensa britânica, rendeu ao jogador o afastamento por indisciplina. Depois de não jogar no empate por 1 a 1 com o Chelsea no final de semana, ele voltou a treinar na terça-feira, mas, até o pronunciamento do treinador nesta quarta, não era certo se seria relacionado.

A relação entre Cristiano Ronaldo e o Manchester United vem sendo marcada por certa tensão desde o final da temporada passada. Ele tinha planos de deixar o clube na janela de transferências do meio do ano e até pediu para não viajar com a delegação para os amistosos de pré-temporada. Desde que se reapresentou, atrasado em relação aos companheiros, tem ficado no banco de reservas em jogos do Campeonato Inglês, tanto que foi titular apenas duas vezes. Na disputa da Liga Europa, contudo, começou jogando os quatro jogos disputados pelo Manchester United até agora.