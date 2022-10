Assaltantes cobrem o rosto após tentarem roubar equipe de TV em frente ao estádio Monumental, palco da final da Libertadores, em Guayaquil - Reprodução de TV

Publicado 26/10/2022 13:26

Rio - A ESPN decidiu reforçar a segurança dos profissionais que foram enviados a Guayaquil para cobertura da final da Libertadores, entre Flamengo e Athletico-PR, no próximo sábado. A medida é comum em coberturas internacionais do Grupo Disney, mas foi ampliada no Equador, com direito a escolta de narradores e comentaristas na chegada ao aeroporto. A informação é do "UOL".

A equipe do canal está sempre acompanhada para fazer seus deslocamentos. Da chegada até o hotel, houve a presença de policiais em motos, no esquema de batedores utilizados com as equipes em dias de jogos.

Desde o início da semana, a segurança em Guyaquil tem sido motivo de preocupação. Há vários relatos de assaltos na cidade. Um deles, inclusive, aconteceu quando uma repórter fazia uma entrada ao vivo para falar sobre a decisão.