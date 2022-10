Ana Maria Markovic - Reprodução / Facebook

Publicado 26/10/2022 11:01

Rio - Apontada como a "jogadora de futebol mais bonita do mundo", a croata Ana Maria Markovic, de 22 anos, falou sobre a diferença de tratamento nas mídias sociais em relação os homens e quer ajuda do brasileiro Neymar para que a situação seja alterada.



Em entrevista ao jornal suíço "20 Minuten", a atacante, que acumula mais de um milhão de seguidores no Instagram, alegou que as mulheres jogadoras enfrentam muita discriminação nas redes.

"O que faz a diferença entre homens e mulheres é, por exemplo, quando eu me mostro de biquíni nas redes sociais ou quando Erling Haaland se mostra de sunga. Erling quase certamente não recebe os mesmos comentários sexistas. Nós, mulheres, somos boas em defender umas às outras, mas o que eu desejo é que os homens também nos defendam. Os homens sempre falam sobre 'homens de honra', mas seria muito honroso se eles nos apoiassem em tais situações", afirmou.

A jogadora revelou ainda que mantém contato com vários jogadores famosos, incluindo o craque Neymar, do PSG. "Claro que estou em contato com jogadores de futebol, fazemos o mesmo trabalho. Neymar é um jogador excepcional. Espero convencê-lo a apoiar o futebol feminino e que ele também possa fazer sua parte fora de campo (em relação ao preconceito). Porque os jogadores de futebol do sexo masculino, como ele, podem conseguir muito com seu alcance nas mídias sociais", apontou.



Markovic ainda acrescentou que seu objetivo é defender a igualdade e "ser um modelo para jovens jogadores de futebol".