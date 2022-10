Guarani - Thomaz Marostegan / Guarani

Rio - Tradicional clube do futebol brasileiro, o Guarani, de Campinas, teve seu nome presente nas redes sociais nos últimos dias, porém, isso não aconteceu por conta de algum feito relacionado ao futebol. Um vídeo pornográfico gravado nas dependências do estádio Brinco de Ouro da Princesa acabou viralizando na Internet.

De acordo com informações do portal "Metropoles", o clube paulista está investigando o ocorrido. Além disso, o Bugre informou que não autorizou a gravação do vídeo erótico no estádio. O vídeo, publicado em uma plataforma de conteúdo adulto, tem duração de cinco minutos, e mostra uma atriz se masturbando na arquibancada do estádio em Campinas.



O Guarani afirmou que o estádio é aberto durante a semana para visitação, nos horários que não há treino e os visitantes são acompanhados por funcionários do clube. Além disso, o clube informou que irá analisar as câmeras de segurança para saber como as pessoas que participaram da gravação do vídeo entraram no Brinco de Ouro.

Campeão brasileiro em 1978, o Guarani atualmente está na Série B do Brasileiro. Em 11º lugar na tabela, o clube paulista não corre risco de rebaixamento, mas não tem chances de voltar para a Série A no ano que vem.