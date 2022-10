Jorginho - Daniel RAMALHO/VASCO

JorginhoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 26/10/2022 10:01

Rio - Perto de selar o retorno do Vasco para a Série A, o treinador Jorginho ainda não tem sua permanência garantida no clube carioca no ano que vem. De acordo com informações do portal "IG", o técnico é bem avaliado no Cruzmaltino, porém, uma decisão final só deverá ser tomada depois do término da Série B.

Jorginho, de 58 anos, chegou ao Vasco em um momento complicado. Apesar do clube carioca ter sofrido, o treinador conseguiu resultados importantes que deixaram o Cruzmaltino muito perto de garantir o acesso para a Série A.

Em sua terceira passagem pelo Vasco, Jorginho comandou a equipe em oito jogos, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. O seu contrato com o clube carioca se encerra no fim da temporada. O treinador já conseguiu um acesso pelo Cruzmaltino em 2015.

De acordo com informações do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o Vasco tem 98% de chances de conseguir o acesso para a Série A. O clube carioca necessita apenas de uma vitória em dois jogos para selar a volta para a elite do futebol brasileiro.