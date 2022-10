Torcida do Vasco deu show nesta Série B - Divulgação/C.R. Vasco da Gama

Publicado 25/10/2022 13:14

Mais uma vez São Januário estará lotado para uma partida na Série B. Em menos de um dia, a torcida do Vasco esgotou os ingressos para o duelo contra o Sampaio Corrêa, quinta-feira às 21h45, que pode garantir o retorno do Gigante da Colina ao Brasileirão.



Além de ser a partida decisiva, pela penúltima rodada da Série B, também será o último compromisso do Vasco em São Januário nesta temporada. Por isso, a diretoria da SAF fez promoção de ingresso, com 25% de desconto, como forma de agradecimento ao apoio da torcida, que lotou o estádio durante toda a campanha.



Com 59 pontos a duas rodadas do fim, o Vasco garante o retorno à Série A em caso de vitória. Se empatar ou perder em casa, terá de torcer por tropeço do Ituano, quinto colocado com 54, e único fora do G-4 que ainda pode alcançar o Gigante da Colina.