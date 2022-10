Jorginho, técnico do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 25/10/2022 09:19

Nada mais justo do que afirmar que, pela primeira vez em toda a temporada da Série B, o torcedor cruzmaltino está confiante no retorno à primeira divisão. Mesmo com as atuações ruins, os resultados, com apoio da torcida, voltaram a surgir em um momento crucial. Quando o Gigante da Colina dava sinais preocupantes na luta pelo acesso, a camisa pesou e o bom momento voltou.

No entanto, o sonho só vai se tornar realidade caso o Vasco mantenha o foco e conclua sua missão. Restam dois jogos, mas uma vitória contra o Sampaio Corrêa, em casa, na próxima quinta-feira, seria a cereja do bolo para sacramentar o retorno do Gigante da Colina à elite do futebol nacional. Mas esta não é a única possibilidade, seja ela boa ou ruim.

Depois de vencer de forma heróica o Criciúma no último sábado, o Vasco encaminhou seu acesso, mas ele não está garantido. Com 59 pontos, o Cruzmaltino está na terceira colocação e o único time que ameaça seu acesso é o Ituano, que tem 54 pontos e é justamente o último adversário do clube carioca na competição.

Por isso, resolvemos listar todos os cenários possíveis para o Vasco da Gama garantir o seu acesso à Série A, obviamente, dependendo do resultado que conquistar frente ao Sampaio Corrêa na próxima quinta-feira. Do melhor ao pior. Confira:

Melhor cenário: Vitória contra o Sampaio Corrêa

Simples e objetivo. O Vasco é a única equipe entre todas da Série A e Série B que está invicta atuando em casa e isso diz muito sobre a importância de sua campanha: a presença da torcida. Com más atuações e percalços durante a campanha, como troca de treinadores com filosofias distintas - um dos sinais de um planejamento mal construído -, foi o torcedor cruzmaltino que basicamente colocou o Gigante da Colina no caminho da glória. Seria digno do roteiro construído até então pela equipe comandada por Jorginho.

Cenário intermediário: Empate contra o Sampaio Corrêa

Existem dois cenários caso o Vasco decepcione e fique no empate contra a equipe do Sampaio Corrêa. Tudo depende do resultado da partida entre Londrina e Ituano, que acontecerá no dia seguinte. Caso o Ituano vença, a decisão ficará entre a equipe de Itu e o Cruzmaltino, que se enfrentam na última rodada em São Paulo. Qualquer outro resultado garante o acesso do Vasco.

Pior cenário: Derrota contra o Sampaio Corrêa

Perder a partida contra o Sampaio Corrêa seria o pior cenário possível para o Vasco, já que sair derrotado, perdendo a invencibilidade em casa e possivelmente levando um golpe na confiança acumulada nas últimas rodadas. A decisão ficaria para a última rodada caso o Ituano consiga, no mínimo, empatar com o Londrina. Na última rodada, fora de casa, um empate salvaria o Cruzmaltino, mas é um fardo que o clube provavelmente não quer carregar.