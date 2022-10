Carlos Palacios ficou fora dos últimos três jogos do Vasco devido a lesão muscular - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 25/10/2022 10:30

Rio - Principal investimento do Vasco para a temporada atual, o atacante Carlos Palacios, de 22 anos, negou ter desejo de deixar o clube carioca. Em participação no canal do YouTube do jornalista chileno José Tomás Fernández, o jovem se disse feliz em defender o clube carioca, mas afirmou que tem interesse em atuar novamente um dia pelo futebol chileno.

"Estou muito feliz aqui. Foi sugerido que eu queria sair daqui, mas não é o caso. Estarei sempre aberto a jogar pelo Colo Colo. O que acontecer depois será visto", afirmou o atacante.

Palacios chegou ao Vasco na temporada atual, após um investimento de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11 milhões na cotação da época) feito pela 777 Partners. Antes de chegar ao clube carioca, ele passou por Unión Española, do Chile, e pelo Internacional. O jovem, de 22 anos, afirmou ser torcedor do Colo-Colo.

"A verdade é que se isso acontecer ou não, não é mais problema meu. Depende de várias circunstâncias, mas sempre estarei disposto a ouvir Colo Colo para um tema da minha família, minha, que sou fã desde pequeno", finalizou.

No total, Palacios entrou em campo em 23 jogos pelo Vasco na temporada atual, tendo feito um gol e dado uma assistência.