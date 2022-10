Maracanã - Divulgação/Maracanã

Publicado 24/10/2022

Rio - O Vasco e a 777 Partners fecharam um acordo com a WTorre, empresa que administra o Allianz Parque, para concorrerem à licitação do Maracanã. O prazo para a entrega das propostas é no dia 27 de outubro. A informação foi divulgada pelo jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC.

Além da WTorre, a parceria do Vasco também conta com a Legends, referência mundial na gestão de grandes arenas, como o TD Garden, em partidas do Boston Celtics, na NBA, Etihad Stadium, do Manchester City, além dos estádios de Real Madrid, Roma e Yankees, na Major League Baseball.

O consórcio levará o nome de "Maracanã para Todos". A escolha se deve ao fato de o grupo pretender cobrar o mesmo valor de aluguel para os outros clubes cariocas, o que não acontece hoje. Atualmente, Flamengo e Fluminense, gestores do estádio, são privilegiados.

A ideia da 777 Partners é modernizar o Maracanã e cuidar de sua manutenção, que nunca mais foi a mesma após a Copa de 2014. Será a primeira vez que um investidor internacional entra na disputa pelo estádio.