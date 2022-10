Eguinaldo - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 24/10/2022 12:56

Rio - Além de Andrey Santos, outro jogador do Vasco vem despertando interesse de clubes do futebol europeu. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o atacante Eguinaldo, de 18 anos, vem sendo monitorado pelo West Ham, da Inglaterra.

O clube britânico, inclusive, teria enviado Rob Newman, chefe de scout do clube, para comparecer ao CT Moacyr Barbosa para demonstrar que há um monitoramento. Eguinaldo entrou em campo em 17 jogos e fez três gols na atual temporada.

Formado nas divisões de base do Artsul, Eguinaldo chegou ao Vasco no ano passado. O jogador foi contratado para fazer parte do elenco sub-17 do clube carioca, mas o bom desempenho fez com ele fosse pinçado logo para o time de cima do Cruzmaltino.