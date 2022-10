Jorge Salgado, presidente do Vasco - Daniel Carvalho / Vasco

Publicado 23/10/2022 14:43

Rio - Com o acesso do Vasco à Série A mais próximo, o presidente Jorge Salgado fez uma análise da temporada no último sábado, em São Januário, após a virada sobre o Criciúma. O mandatário afirmou que, apesar de alguns momentos turbulentos, o saldo do ano foi positivo.

"Estamos acompanhando essa jornada e vou dizer o seguinte: há mais ou menos dez jogos que a gente sofre e fica sob pressão. Ora é o Criciúma, ora é o Sport, ora é mais alguém que pode chegar, mas somos de uma regularidade absurda. Estamos há vinte e tantas rodadas no G-4 (29 rodadas). Então toda vez que batia o desespero, eu olhava para tabela e via que estávamos desde a sétima rodada no G-4. Ninguém conseguiu nos tirar, apesar dos altos e baixos", declarou Salgado.

"Eu acho que hoje encaminhamos definitivamente a nossa subida para a Primeira Divisão. Estou muito feliz, e me sinto muito realizado por tudo o que aconteceu neste ano dentro do Vasco", completou.

Vasco precisa apenas de uma vitória simples contra o Sampaio Corrêa, na próxima quinta-feira, para garantir seu retorno à Série A. Em caso de empate ou derrota, terá que torcer para o Ituano não vencer na rodada.