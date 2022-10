RJ - VASCO/CRICIUMA - ESPORTES Nene durante Vasco x Crisciuma realizada no Estádio de São Januário pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022, na tarde deste sábado (22), no Rio de Janeiro, RJ. Foto: CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO FTA20221022113 - 22/10/2022 - 18:31 - CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 22/10/2022 19:16

Rio - Foi sofrido, mas o Vasco conseguiu vencer por 2 a 1 o Criciúma, na tarde deste sábado, em São Januário e ficou perto de voltar à Série A. Após a partida, Nenê destacou a entrega do time cruzmaltino e afirmou que, apesar de o objetivo estar próxima, é preciso ter cautela.

"Vitória gigantesca. É uma vitória de todo o grupo. A gente mostrou que o Vasco é uma família. Na hora dos momentos mais difíceis, quem estava no campo, quem entrou, quem ficou lá, quem não foi para o jogo e estava no vestiário... A gente sabe da grandeza desse clube e essa torcida viu também que a gente estava realmente num jogo difícil, disputado contra um time muito competitivo deles. Mas graças a Deus não desistimos, lutamos, fizemos o empate, conseguimos fazer a virada. Realmente é o time da virada e acho que é importantíssimo para a gente. Sem palavras por hoje, por essa atmosfera. Por eles terem ajudado a gente", afirmou Nenê na saída de campo.

"Conquistamos uma grande vitória. Praticamente conquistamos nosso objetivo, mas ainda acho que não. Mas demos um grande passo", completou.

Com a vitória, o Vasco saltou para a vice-liderança da Série B, com 59 pontos. Por conta dos outros resultados da rodada, o time de Jorginho pode garantir o acesso à Série A matematicamente na próxima rodada. Para isso, basta vencer o Sampaio Corrêa, na próxima quinta-feira, às 20h, em São Januário. Em caso de empate, também pode se garantir no G4 caso o Ituano não vença o Londrina, na sexta-feira, no Estádio do Café.