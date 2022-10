Partida entre Vasco da Gama x Criciuma no estadio Sao Januario pelo 36a rodada do Campeonato Brasileiro B em 22 de outubro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - Daniel RAMALHO/VASCO

Partida entre Vasco da Gama x Criciuma no estadio Sao Januario pelo 36a rodada do Campeonato Brasileiro B em 22 de outubro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCODaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 22/10/2022 18:26

Rio - Foi no sufoco, mas o Vasco conseguiu ficar a um passo do retorno à Série A. Na tarde deste sábado, mesmo sem jogar bem, o Cruzmaltino venceu o Criciúma por 2 a 1, de virada, em São Januário, está perto de confirmar sua volta à elite do Brasileirão. Hygor marcou para o Criciúma no primeiro tempo, enquanto Nenê e Fábio Gomes saíram do banco e fizeram para o Cruzmaltino na segunda etapa.

Com isso, o Vasco saltou para a vice-liderança da Série B, com 59 pontos. Por conta dos outros resultados da rodada, o time de Jorginho pode garantir o acesso à Série A matematicamente na próxima rodada. Para isso, basta vencer o Sampaio Corrêa, na próxima quinta-feira, às 20h, em São Januário. Em caso de empate ou derrota, também pode se garantir no G4 caso o Ituano não vença o Londrina, na sexta-feira, no Estádio do Café.

Por conta da importância do jogo, o nervosismo acabou tomando conta das duas equipes, o que fez com que o primeiro tempo fosse de pouco brilho técnico. O Vasco se mostrou desorganizado, com uma equipe espaçada, e apresentava dificuldades para chegar com qualidade ao ataque. Pelo lado do Criciúma, viu-se uma equipe que trabalhava com um pouco mais de organização, apesar de sua limitação técnica.

Melhor ao longo do primeiro tempo, o Criciúma foi premiado com o gol. Aos 34 minutos, Fellipe Mateus recebeu na área e bateu cruzado, encontrando Hygor, que consegue chegar à frente de Edimar para completar para o fundo das redes e fazer o time catarinense ir para o vestiário em vantagem.

No segundo tempo, Jorginho tentou tornar o time do Vasco mais ofensivo com suas substituições. No entanto, a mesma desorganização da primeira etapa voltou a ser vista e abriu espaços para o Criciúma, que continuava melhor na partida e quase ampliar o placar em algumas oportunidades. A principal deles aconteceu aos 24 minutos, quando Hygor chegou a driblar o goleiro Thiago Rodrigues, mas não conseguiu se equilibrar e acabou chutando para fora.

Mesmo com toda sua dificuldade, o Vasco não se entregou e chegou ao empate na base da raça aos 28 minutos. Após confusão na área do Criciúma, Nenê, que entrou na segunda etapa no lugar de Alex Teixeira, desviou de cabeça. O goleiro Gustavo chegou a defender, mas a bola já estava dentro do gol para deixar o placar em igualdade.

Após o empate do Vasco, o Criciúma ainda teve duas boas chances para marcar o segundo, mas pecou nas finalizações. O Vasco, por sua vez, continuou no ataque, muito mais na base da vontade do que na técnica, e foi premiado com a virada. No fim da partida, Gabriel Pec fez bom cruzamento para Fábio Gomes acertar uma cabeçada certeira e colocar o Vasco a um passo da Série A.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Criciúma



Local: São Januário (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Gols: VAS: Nenê (28'/2ºT) e Fábio Gomes (40'/2ºT); CRI: Hygor (34'/1ºT)

Cartões amarelos: ítalo, Rayan, Cristovam e Hélder (CRI); Edimar, Fábio Gomes e Palacios (VAS)



VASCO: Thiago Rodrigues, Léo Matos (Bruno Tubarão), Anderson Conceição, Danilo Boza e Edimar; Yuri Lara (Palacios), Andrey Santos e Alex Teixeira (Nenê); Marlon Gomes (Fábio Gomes), Figueiredo e Eguinaldo (Gabriel Pec). Técnico: Jorginho.

CRICIÚMA: Gustavo, Cristovam, Rodrigo, Rayan e Hélder (Marcelo Hermes); Marcos Serrato (Lucas Poletto), Rômulo (Thiago Alagoano) e Ítalo (Arilson); Hygor, Lohan (Caio Dantas) e Fellipe Mateus. Técnico: Cláudio Tencati.