Jorginho - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 22/10/2022 19:53

O Vasco venceu o Criciúma por 2 a 1, na tarde deste sábado, e conquistou três pontos importantes para garantir o acesso à Série A do Brasileirão. Após o resultado, o técnico Jorginho falou sobre a força do grupo em buscar o resultado, enalteceu a história do clube, mas reforçou que o acesso ainda não está garantido.



"Ainda não conquistamos o acesso, falta bem pouquinho. Segunda-feira a gente já vai estar compenetrado no próximo jogo para confirmar nosso objetivo. Desde que eu cheguei, acredito muito no grupo, que é comprometido e unido. Falta muito pouco para alcançar o objetivo. Os atletas são os protagonistas, os que iniciaram, os que entraram e os que ficaram no banco também. Eles vibram e organizam a equipe também. Queria valorizar todos pela entrega e por acreditar que o Vasco literalmente é o time da virada, é o time do amor".

A virada do Vasco veio com dois gols na etapa final. Perguntado sobre o papo com o elenco no intervalo, o treinador revelou que buscou organizar a marcação da equipe e também aproveitou para lembrar a virada sobre o Operário, no início desse mês.

"Primeiro, a gente tentou organizar a equipe de uma forma que superasse o 4-3-3 deles, que é muito bem treinado. A gente precisava ser mais efetivo na marcação, principalmente nas jogadas pela lateral. E conversamos também sobre aquilo que eles têm feito. Lembrei do jogo contra o Operário e essa seria um oportunidade para fazer o mesmo dentro de casa. A gente fica feliz por ter acontecido. A gente também já foi bem ousado nas mudanças."



Com o resultado, o Vasco chegou aos 59 pontos e subiu para a vice-liderança da Série B. O clube está a cinco pontos do quinto colocado, Ituano, e pode garantir o acesso contra o Sampaio Corrêa, na próxima quinta-feira.