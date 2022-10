Pedrinho, comentarista do Grupo Globo - Reprodução

Publicado 23/10/2022 13:23

Rio - O comentarista Pedrinho, da TV Globo, não conteve sua emoção após a virada do Vasco sobre o Criciúma, no último sábado, em São Januário. Após a partida, o ídolo cruzmaltino, com a voz embargada, explicou o motivo de sua reação.

"Fiquei emocionado mesmo. Lembrando que faço a transmissão sempre de uma forma muito profissional. Mas fiquei muito emocionado por tudo o que vivi aqui dentro. A gente sabe tudo o que o torcedor do Vasco vem sofrendo por gestões ruins sendo maltratado no sentido duro mesmo de organização ruim, e a torcida apaixonado. E no campo o Vasco não respondia. Hoje, o (Carlos Eduardo) Lino definiu bem, dizendo que a torcida fez com o que o Vasco desse um passo muito importante para o acesso. O Criciúma foi melhor o jogo inteiro. Um time que chegava à frente organizado, criando boa alternativas. Com o Hygor poderia ter matado o jogo. O (Marcelo) Raed chamou a atenção muito bem. Naquele gol do Nenê, a atmosfera mudou, porque o Vasco estava ansioso. O Jorginho até cobrou do torcedor", afirmou Pedrinho.

"Minha emoção é porque eu morei aqui. Muitas vezes dormi aqui debaixo da arquibancada. Então, é maneiro", finalizou.

Com o resultado, o Vasco precisa apenas de uma vitória simples contra o Sampaio Corrêa, na próxima quinta-feira, para garantir seu retorno à Série A. Em caso de empate ou derrota, terá que torcer para o Ituano não vencer na rodada.