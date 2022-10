Thiago Rodrigues, goleiro do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Thiago Rodrigues, goleiro do VascoDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 23/10/2022 11:54

Rio - O goleiro Thiago Rodrigues viveu altos e baixos como a maioria dos jogadores do Vasco na Série B. Faltando duas rodadas, o Cruz-Maltino está muito próximo de sacramentar o acesso e isso gera perguntas sobre o futuro. Assim como Anderson Conceição, Thiago Rodrigues também possui cláusula de renovação em seu contrato. No entanto, despistou sobre o futuro, tendo em vista que despertou o interesse de outro gigante do futebol brasileiro.



"Eu não sei dizer ao certo, mas tem algum gatilho (cláusula) no contrato para o próximo ano. A gente vai esperar para conversar, depois do acesso, com muita calma e tranquilidade. Tive algumas coisas, há dois meses, de times da Série A para sair do Vasco, clubes do porte, da magnitude do Vasco, e preferi ficar para terminar esse projeto que nós começamos. O São Paulo que veio com esse interesse e eu quis ficar. Tem essa questão do gatilho, porém vamos finalizar esse projeto, que é subir com o Vasco, confirmar esse acesso e depois sentar com muita calma com o Paulo Bracks para conversar sobre o futuro", revelou Thiago Rodrigues ao LANCE!, que completou.



"Nós tivemos um contato do São Paulo, mas preferimos ficar por causa do projeto construído desde o começo do ano. A gente veio pra cá acreditando, a gente plantou, vivemos várias fases boas aqui e estamos colhendo isso. Essa volta do Vasco para a elite é muito importante para mim."



Thiago Rodrigues foi decisivo na vitória sobre o Criciúma, no último sábado, em São Januário, por 2 a 1. O goleiro realizou pelo menos dois milagres, um quando o jogo estava 1 a 0 e outro, já no finzinho, quando o Vasco já estava vencendo. O jogador comentou sobre as defesas, afirmando que foram as mais importantes em sua trajetória no Cruz-Maltino.



"Foram duas defesas especiais, vão ficar no meu top-5, top-3 do ano. Essa pela magnitude do jogo, que nos colocou a um passo do acesso, realmente mexe com a gente e se torna mais especial. Acho que foi a última, mas a primeira foi muito difícil, porque eu estava passando da bola, mas eu consigo tirar. A última teve um grau de dificuldade e a importância foi maior porque foi depois da virada, no final do jogo. Então foi mais difícil", disse.

A vitória de virada colocou o Vasco na vice-liderança da Série B, com 59 pontos. Thiago Rodrigues destacou a importância de ter vencido, mas valorizou ainda mais o empate com o Sport, jogo que para ele foi o mais importante.



"Acho que foi muito importante aquela vitória sobre o Operário, esse jogo contra o Criciúma, mas o ponto fundamental foi contra o Sport. O gol do Raniel, eu até falei para ele que foi o gol do acesso. Foi o jogo que nos manteve vivo, se a gente perde, iríamos chegar contra o Criciúma com uma outra atmosfera. Realmente esse jogo lá contra o Sport nos deixou mais próximo do acesso, mas o próximo será o mais importante", finalizou Thiago Rodrigues.



O Vasco volta a jogar na próxima quinta-feira, novamente em São Januário, contra o Sampaio Corrêa. O Cruz-Maltino sacramenta o acesso em caso de vitória, mas pode subir até mesmo com uma derrota, desde que Sport, Londrina e Ituano não vençam na rodada.