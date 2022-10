Jorginho, técnico do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Jorginho, técnico do VascoDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 22/10/2022 15:33

Rio - O Vasco da Gama está escalado para enfrentar o Criciúma, neste sábado (22), às 16h30, em São Januário, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para o confronto, o técnico Jorginho pode contar com retorno do lateral-direito Léo Matos, que estava suspenso na última rodada e não enfrentou o Sport. O camisa três assumiu a vaga de Miranda. A outra grande mudança na equipe do Cruz-maltino foi a entrada de Alex Teixeira na vaga de Nenê. Suspensos, Raniel e Luiz Henrique desfalcam o time.

Sabendo disso, o Vasco da Gama irá a campo da seguinte forma: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos e Marlon Gomes; Alex Teixeira, Figueiredo e Eguinaldo. No banco de reservas, estão a disposição:Halls, Quintero, Miranda, Zé Vitor, Paulo Victor, Zé Gabriel, Nenê, Palacios, Gabriel Pec, Bruno Tubarão, Erick e Fábio Gomes.