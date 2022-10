Bernardo, ex-meia do Vasco - Divulgação

Publicado 21/10/2022 16:34

Rio - Ex-meia do Vasco, Bernardo se emocionou ao falar sobre os erros que cometeu ao longo de sua carreira. Em entrevista ao "Charla Podcast", o jogador admitiu que se arrepende de algumas atitudes e afirmou que poderia ter ido mais longe.

"Poderia ter ido mais. O que me chateia é as pessoas ficarem julgando. Sou bom, não faço mal para ninguém. Tenho uma família maravilhosa, tenho filhos lindos. Pai e mãe maravilhosos. Eu fiz escolhas erradas. Já ouvi diretor falar que sou mal caráter, assassino, vagabundo. Eu só fiz escolhas erradas nas horas erradas. Gostei, você gosta da parada, é bom para c.... Você tem acesso a muita coisa. Foi depois que eu cheguei aqui no Rio. Tem acesso a tudo. Eu sempre era de boa. Chego ao Rio, sozinho, separo da minha ex-mulher, começo a ter uma relação com a mãe dos meus filhos, hoje é a minha esposa, mas a gente não fica junto, mas eu fui vivendo sozinho aqui no Rio. E aí", declarou o jogador.

Bernardo acredita que, se não errasse tanto, poderia estar defendendo a seleção brasileira atualmente.

"Arrependimento a gente tem, mas hoje, se estivesse tudo no caminho, pelo menos no banco da Seleção eu estaria", garantiu.

O meia admitiu que sonha com um retorno ao Vasco, clube onde brilhou em 2011 e foi campeão da Copa do Brasil.

"Tenho esse sonho, é o desejo do meu pai, ele conversa muito comigo, que estou com 32, vou fazer 33. A qualidade de alguns clubes de Série A e B está baixa. Eu falo para o meu pai que ainda vou jogar. Dá para jogar três, quatro, cinco anos jogando com qualidade. O dom a gente não perde, porque Deus deu o dom. É tudo no momento de Deus. Desejo voltar para o Vasco. Se isso acontecer, ano que vem ou em 2024, vou voltar a jogar uma Série A ou B", finalizou.