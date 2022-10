Douglas Luiz renovou recentemente com o Aston Villa - Foto: Divulgação/Twitter @AVFCOfficial

Depois de renovar com o Aston Villa, Douglas Luiz recebeu uma ligação do Príncipe William, que é torcedor do clube inglês e o primeiro na linha de sucessão do trono do Reino Unido. O contato foi feito por meio do celular do presidente dos Lions, Nassef Sawiris, e durou cerca de dois minutos.

"Foi uma grande honra ser parabenizado por um membro da família real, o futuro rei. Fiquei feliz em saber que ele acompanha meu trabalho e o Aston Villa. Espero poder conhecê-lo, caso a visita aconteça e bater uma bolinha com ele", disse Douglas Luiz, por meio da assessoria de imprensa.

Durante a conversa, além de parabenizar o brasileiro pela extensão do vínculo com o Aston Villa, William também pediu dicas para fazer gols olímpicos. Recentemente, Douglas Luiz balançou as redes adversárias duas vezes em cobranças de escanteio. A primeira aconteceu durante um amistoso da pré temporada e a segunda foi em jogo da Copa da Liga Inglesa.

Vale lembrar Douglas Luiz renovou o contrato na última sexta-feira. O brasileiro, que tem apenas 24 anos e foi revelado pelo Vasco, estendeu o vínculo com o Aston Villa até junho de 2026.