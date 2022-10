Partida entre Sport e Vasco foi interrompida após invasão de torcida no campo - Rafael Bandeira / SCR.

Partida entre Sport e Vasco foi interrompida após invasão de torcida no campoRafael Bandeira / SCR.

Publicado 19/10/2022 11:19

A polêmica partida entre Sport e Vasco, no último domingo (16), parece não ter fim. Não satisfeitos com a invasão em campo que causou uma confusão generalizada, os torcedores do time pernambucano invadiram as redes sociais do atacante Raniel para atacá-lo com mensagens de ódio.

Raniel entrou no intervalo da partida no lugar de Nenê e marcou o gol de empate do Vasco, de pênalti, nos minutos finais. Na comemoração, o jogador provocou a torcida do Sport e alegou que a sua reação foi uma resposta aos xingamentos que recebeu durante o primeiro tempo, quando estava no banco.

Mas a confusão saiu do campo para as redes sociais dias após o jogo. Torcedores do Sport foram nas redes sociais do atacante do Vasco para atacá-lo. A maioria das mensagens tocam em um problema pessoal que Raniel enfrentou ao longo da vida: a dependência química e alcoolismo.

"Vagabundo como esse Raniel tem que morrer sofrendo. Fudido sem pai, mãe e filho, atolado nas drogas como sempre foi na carreira. Marginal de marca maior que nunca mudou", escreveu um torcedor do Sport.

"Raniel cheirador, lugar de noiado não é no futebol", disse outro.

Com o empate, o Vasco segue em quarto lugar, com 56 pontos, e manteve a distância de três pontos para o Sport, que é o quinto. Por conta da invasão, o time pernambucano será julgado e corre risco de perder o ponto da partida, além de mando de campo e multa.