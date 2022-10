Momento da invasão de campo por torcedores do Sport, após o gol de empate do Vasco - Reprodução / TV Globo

Publicado 18/10/2022 22:09

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou na noite desta terça-feira a interdição do estádio da Ilha do Retiro, do Sport, devido a invasão de campo por torcedores do clube pernambucano durante a partida contra o Vasco, no último domingo, pela Série B do Brasileirão. A determinação toma efeito imediato. A informação é do "ge".

A decisão, chancelada pelo presidente Otávio Noronha, vai além: o Sport terá que mandar seus jogos com portões fechados e não poderá vender ingressos para seus torcedores quando jogar fora de casa.

Ao todo, o Sport foi denunciado nos seguintes artigos do CBJD nos Artigos 205, 211 e Artigo 213. As punições, além da perda dos mandos de campo, prevê multas de R$ 100 a R$ 100 mil e até perdas de pontos.