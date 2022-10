Raniel fez o gol do Vasco na partida - Daniel RAMALHO/VASCO

Raniel fez o gol do Vasco na partidaDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 17/10/2022 17:48

O jogo entre Sport e Vasco, no domingo (16), pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão, ficou marcado por um ato lamentável de violência. Após Raniel marcar o gol de empate do time carioca, de pênalti, uma confusão generalizada tomou conta da arquibancada e terminou com invasão dentro do campo do estádio da Ilha do Retiro, em Recife.

O Sport abriu o placar aos 19 minutos do segundo tempo e defendeu o placar até os acréscimos. Aos 48 minutos, o árbitro marcou pênalti para o Vasco após revisão no VAR. Raniel empatou a partida e comemorou em frente a torcida do Leão, com a mão no ouvido. Na sequência, torcedores do time pernambucano invadiram o gramado.

"Sempre que joguei na Ilha do Retiro recebi muitas provocações. E ontem não foi diferente. Me chamaram de noiado, de drogado e de traficante", revelou Raniel em entrevista ao portal UOL.

Raniel, que já defendeu o Santa Cruz no início da carreira, contou que as provocações começaram quando ainda estava no banco. Ao longo da partida, as provocações viraram ofensas, e isso motivou o atacante do Vasco, que entrou durante o segundo tempo. Na comemoração, o jogador viu uma forma de desabafar, e lamentou o episódio.

"Sou ser humano e estou sujeito a erros. Mas o pessoal também errou, né? Me atacaram ao me chamar de noiado, drogado e traficante. Comemorei o gol da forma que eu achava que deveria comemorar. Foi um desabafo. Não acho que fiz nada para causar aquilo tudo. Foi desnecessário", afirmou.

O jogo foi encerrado antes do tempo de acréscimo determinado pelo árbitro. Com o empate, o Vasco segue em quarto lugar, com 56 pontos, e manteve a distância de três pontos para o Sport, que é o quinto. Por conta da invasão, o time pernambucano será julgado e corre risco de perder o ponto da partida, além de mando de campo e multa.