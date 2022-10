Torcida do Vasco vem lotando os jogos do clube em São Januário - Divulgação/Vasco

Publicado 17/10/2022 14:22

Rio - Após o empate contra o Sport, que manteve a vantagem do Vasco no G-4 para três pontos, os torcedores do clube carioca esgotaram os ingressos para o próximo jogo da equipe. No próximo sábado, o clube de São Januário recebe o Criciúma, às 16h30, pela 36ª rodada da Série B.

Para a partida do próximo sábado, o Vasco tentará contar com o bom retrospecto em casa para conseguir mais três pontos. O Sport, principal rival do clube carioca, na luta pelo acesso vai encarar o Londrina, fora dos seus domínios, no mesmo dia.

Depois do Criciúma, o Cruzmaltino vai encarar o Sampaio Corrêa, no próximo dia 27, novamente em São Januário. No próximo dia 6, o Vasco encerra sua participação na Série B contra o Ituano, em São Paulo.