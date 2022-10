Narradores Gustavo Villani, Cleber Machado, Galvão Bueno, Luis Roberto, Rogério Corrêa e Rembrandt Junior - TV Globo/João Miguel Junior

Publicado 17/10/2022 13:40

Rio - Gustavo Villani, narrador da Rede Globo, que atuou na transmissão do duelo entre Sport e Vasco, jogo que ficou marcado por uma confusão generalizada nas arquibancadas da Ilha do Retiro, foi até as redes sociais nesta segunda-feira para criticar o comportamento do atacante vascaíno Raniel.

Após marcar o gol de empate da equipe carioca, o jogador se dirigiu a torcida do Sport e fez gestos provocativos, gerando uma reação violenta da torcida do Leão. A situação culminou na invasão de campo por parte dos presentes nas arquibancadas da Ilha do Retiro. Para Villani, as ações do camisa 9 e de seus companheiros poderiam ter sido evitadas.

"Sobre a provocação, é claro que tudo não aconteceu por causa do Raniel e dos jogadores do Vasco que foram provocar a torcida do Sport, mas, passou por eles. Inclusive, na sumula da partida o (Raphael) Claus expulsou Raniel e Luiz Henrique. Uma cadeira foi atirada por um jogador do Vasco, alguns mostram a genitália para a torcida do Sport. O Raniel pulou a placa de publicidade e fez questão de ir provocar a torcida do Sport (...) Por que não foi comemorar no banco de reservas ? Ou com a torcida do Vasco, posicionada do outro lado do estádio?", questionou o locutor, que prosseguiu:

"Não sei se ele achou engraçado ou divertido aos 44 minutos do segundo tempo, na casa do rival, que tinha um resultado vital para fazer, em um confronto direto no campeonato, provocar e instigar a irá daqueles vândalos, bandidos, que devem ser identificados e punidos. Repito, uma coisa não justifica a outra, mas fica a reflexão: um jogador profissional, de um clube do tamanho do Vasco, precisa desse tipo de comportamento? Eu creio que não", completou.

Pela Série B, o Vasco conseguiu arrancar um empate heroico neste domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro. Raniel converteu a penalidade nos últimos minutos e foi comemorar o gol em frente a torcida da casa, dando início a uma confusão generalizada.

A torcida rubro-negra chegou a invadir o campo e tentou partir para cima dos atletas do Vasco. A polícia chegou a tempo e conteve os invasores. Apesar disso, lamentavelmente, uma bombeira foi agredida no momento que estava socorrendo torcedores.

Os vascaínos se sentiram acuados e correram para dentro do vestiário. Além disso, decidiram por não voltarem a campo. Porém, voltariam se tivessem garantias de que teria 100% da segurança para a bola voltar a rolar.

O jogo ficou paralisado por quase uma hora. Depois de muita conversa entre os dirigentes, arbitragem e a polícia militar local, o árbitro Raphael Claus chamou a responsabilidade e determinou o encerramento da partida, por falta de segurança. Com isso, Claus corroborou com a decisão do Vasco.