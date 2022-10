Torcedores do Sport - Reprodução

Publicado 16/10/2022 20:42 | Atualizado 16/10/2022 20:42

Depois de uma longa análise por conta do árbitro Raphael Claus, que optou pelo fim da partida entre Sport e Vasco após a confusão de invasão de torcedores do time da casa, Claudinei Oliveira fez questão de manifestar seu descontentamento com a decisão e fez fortes críticas.

O treinador do Sport conversou com a imprensa logo após a decisão do árbitro, afirmando que 'o crime compensa' após a provocação feita por Raniel, jogador do Vasco, aos torcedores. Segundo Claudinei, interromper a partida foi 'favorecer o infrator'.

"O PM vai lá e dá a segurança, depois, tem um pênalti esquisito, o atleta vai lá e provoca a torcida, jogador joga cadeira na torcida. Então, o crime compensa, a gente está favorecendo o infrator. Os caras vão lá, empatam, a gente estava bem melhor e agora está favorecendo infrator. Ninguém está achando certo o que a torcida fez, agora o que deu causa a isso foi um atleta do Vasco que está sendo beneficiado para jogar 4 minutos a menos e levar o empate. Então, o crime compensa. Se hipoteticamente eu tiver ganhando o jogo que vai me dar um acesso, arrumo uma confusão, provoco a torcida adversária, eles invadem o campo e acabou o jogo. Não tem lógica isso", disparou Claudinei.

Claudinei afirmou que a Polícia Militar deu total segurança para que o jogo fosse reiniciado, mas que o árbitro Raphael Claus não se sentiu seguro para o prosseguimento da partida, com apoio do Vasco. Além disso, o treinador ainda provou Jorginho, técnico do Vasco, por ser a favor do fim da partida.

"A PM deu segurança total para ter o jogo e o árbitro, na opinião dele, não se sente seguro para ter o jogo. O árbitro, com apoio do Vasco, o Jorginhoa legou que achava que não tinha como jogar, que não tinha segurança. Se não tem segurança? Meu time está em campo para jogar, o Vasco não entra e a gente ganha os pontos. O Jorginho disse que não vale jogar porque ele é avô, o que vale é a vida. Lógico, o resultado interessa para ele, será que em São Januário ele iria tomar essa decisão? Nessa mesma situação, em São Januário, ele precisando ganhar? Acredito que não", encerrou Claudinei.

Sport e Vasco empataram por 1 a 1 em jogo marcado por uma enorme confusão. Após o gol de empate de Raniel aos 49 do segundo tempo, o atleta cruzmaltino provocou a torcida do Sport, que invadiu o gramado e iniciou uma série de agressões, atingindo até mesmo mulheres e paramédicos.