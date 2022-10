Torcedores do Sport - Reprodução

Publicado 16/10/2022 18:05 | Atualizado 16/10/2022 18:15

Rio - Uma verdadeira confusão generalizada aconteceu na Ilha do Retiro logo após o gol de Raniel, do Vasco, na partida entre o Sport e o clube carioca. Revelado no Santa Cruz, o atacante comemorou o seu gol provocando os torcedores do Leão. Após o ocorrido, rubro-negros romperam a grade de proteção, invadiram o gramado e chegaram a agredir bombeiros que estavam localizados atrás do gol do Sport.

Vasco e Sport Recife são concorrentes diretos pelo acesso para a Série A. O clube pernambucano estava vencendo e igualando a pontuação dos cariocas, que ocupam a quarta colocação na tabela. Com o empate, o Cruzmaltino passou a ficar em situação mais confortável na classificação da Série B.