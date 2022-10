Jorginho - Daniel RAMALHO/VASCO

JorginhoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 14/10/2022 10:30 | Atualizado 14/10/2022 10:36

Rio - A partida contra o Sport no próximo domingo é muito importante para o Vasco na busca pelo acesso na Série B. Além do duelo decisivo contra o clube pernambucano que está três pontos atrás na tabela, o clube carioca pode voltar a alcançar uma marca que atingiu apenas uma vez na edição atual da competição.

Depois de derrotar o Operário e o Novorizontino, o Vasco poderá vencer pela terceira vez seguida no torneio. Em 2022, o Cruzmaltino só conseguiu isso em uma oportunidade. Ela aconteceu no primeiro turno. Na ocasião, o clube carioca foi além e venceu quatro jogos seguidos.

A sequência positiva começou no dia 7 de junho com a vitória sobre o Náutico, nos Aflitos. Depois, o Vasco recebeu o Cruzeiro no Maracanã e voltou a levar a melhor. A equipe ainda emplacou mais duas vitórias: o Londrina, fora de casa, e o Operário, em São Januário. Posteriormente perdeu para o Novorizontino, em São Paulo.

Com 55 pontos na tabela e faltando quatro rodadas para o fim da Série B, o Vasco luta ponto a ponto para conseguir voltar para a Série A em 2022. De acordo com o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o clube carioca tem 74% de chances de obter o acesso para a elite do futebol brasileiro.