Marlon Gomes subiu da base este ano e já virou uma das referências do time na Série B do Brasileirão - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 13/10/2022 18:55

Marlon Gomes, de 18 anos, estreou no time profissional do Vasco há pouco menos de três meses e já se tornou destaque na equipe. Em 14 jogos, o meia foi responsável por duas assistências e dois gols. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o jovem relembrou sua ascensão rápida no futebol em 2022 e projetou o restante da temporada com foco para garantir o acesso do Cruz-Maltino à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

"A gente sabe que na nossa carreira as coisas acontecem rápido. No começo do ano eu estava na Copinha, com Andrey e Figueiredo também. Até então não tinha tanto nome, mas a torcida já me conhecia um pouco pelo que eu vinha fazendo no sub-20. Eu sabia que viria a oportunidade, a transição foi boa, consegui impor meu futebol e agora é só manter rumo à Série A.", disse.

Marlon foi o autor de um dos gols da vitória do Vasco por 3 a 0 sobre o Novorizontino, no último sábado, e já caiu na graça da torcida. Mas, antes disso, o meia contou que já esteve nas arquibancadas em muitas partidas em São Januário. Agora, colaborar com o clube dentro de campo está sendo a realização de um sonho.

"Eu consegui viver tudo ali na base, eu sou cria, morei ali em São Januário. Eu sempre ia ver ali os jogos do Vasco, então a gente tinha esse sentimento de torcida também, de um dia poderem cantar e gritar meu nome. Hoje eu estou podendo vivenciar tudo isso, é um sonho realizado, e eu tenho mais sonhos, que é ganhar títulos aqui, mas meu primeiro sonho é subir pra Série A e dar continuidade ao trabalho no ano que vem", falou.

No próximo domingo, o Vasco tem um confronto direto com o Sport, às 16h, na Ilha do Retiro. O clube de Recife está com três pontos a menos do Cruz-Maltino, que beira o G-4. Marlon Gomes garantiu imposição da equipe fora de casa para buscar o resultado positivo.

"Todo time que joga em casa a torcida bota um peso e lá não vai ser diferente. Só que eles também vão enfrentar um grande clube, vamos lá para nos impor como Vasco e buscar os três pontos. Vai ser um jogo grande, decidido em detalhes, mas vamos nos impor e buscar pontuar. Lógico que queremos jogar em casa sempre com nosso caldeirão, mas temos cabeça boa para jogar fora, sem sentir a pressão da torcida deles", concluiu.