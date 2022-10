Danilo Boza - Daniel RAMALHO/VASCO

Danilo BozaDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 12/10/2022 12:37

Rio - A partida contra o Sport, no próximo domingo, às 16h, na Ilha do Retiro, será de extrema importância para o Vasco voltar à Série A. Em entrevista à Vasco TV, o zagueiro Danilo Boza falou sobre o confronto e garantiu que o objetivo do Cruzmaltino é garantir o acesso o mais rápido possível.

"A gente sabe que vai ser muito difícil na Ilha do Retiro. Respeitamos o Sport, sabemos que eles também estão disputando o acesso, mas a gente está na frente e tentará buscar os três pontos. A vitória é o que nos interessa, para criar uma 'gordura' a mais nesse final de campeonato e garantir esse acesso o mais rápido possível", disse Boza.

O defensor também falou sobre os altos e baixos da equipe ao longo da Série B.

"É um campeonato de pontos corridos. A gente teve um período de oscilação, mas voltamos a vencer agora em dois jogos importantes, um fora e agora dentro de casa. Isso acaba elevando nosso nível, como foi no início do campeonato. O ponto mais importante é que desde o início da competição estamos no G4 e, mesmo com essa oscilação, conseguimos permanecer ali", completou.

Atualmente, o Vasco ocupa a última posição do G4, com 55 pontos. O Sport vem logo atrás, com 52. Em caso de vitória, os pernambucanos empatam em número de pontos, mas precisariam tirar um saldo de cinco gols para terminar a rodada na frente do Gigante da Colina.