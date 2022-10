Jorginho - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 11/10/2022 13:56 | Atualizado 11/10/2022 13:56

Rio - Faltando quatro jogos para o fim da Série B, o Vasco está completamente focado em relação ao acesso. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o clube carioca não iniciou o planejamento para o ano que vem e ainda não tem qualquer definição em relação a quem será o técnico da equipe em 2023.

Além do foco no acesso, há também o respeito ao trabalho de Jorginho. Bastante elogiado pelos jogadores, o treinador teria sido o único a topar assumir o Vasco na reta final da Série B, em meio a mudanças no controle do futebol do clube carioca, atualmente administrado pela 777 Partners.

Em quarto lugar, o Vasco tem 74% de chances de acesso, de acordo com o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia. Jorginho está na sua terceira passagem pelo clube. Em 2022, ele dirigiu o Cruzmaltino em seis jogos, com três vitórias, um empate e duas derrotas.