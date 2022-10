Partida entre Vasco da Gama e Novorizontino no Estadio de Sao Januario pelo Campeonato Brasileiro B em 08 de outubro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 11/10/2022 16:20

A CBF oficializou nesta terça-feira (11) a mudança de data e horário para a partida entre Vasco e Criciúma, válida pela 36° rodada. Previsto anteriormente para o dia 20 de outubro, o jogo será realizado no dia 22 de outubro, às 16h30.

A mudança ocorreu após pedido da TV Globo, que buscou promover a nova data para ajustar sua grade de programação pelo potencial da audiência já que se trata de um jogo que pode selar o acesso do Vasco à Série A,

Enquanto isso, o Vasco segue focado para seu próximo jogo contra o Sport, no sábado (15), na Ilha do Retiro. Por outro lado, o Criciúma irá receber o Ituano, também neste sábado, no Heriberto Hulse.