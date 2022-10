Contas de dois anos da gestão de Alexandre Campello foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo do Vasco sob suspeitas de fraude - Gilvan de Souza

Contas de dois anos da gestão de Alexandre Campello foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo do Vasco sob suspeitas de fraudeGilvan de Souza

Publicado 11/10/2022 15:26

Após reunião realizada na noite de segunda-feira (10), o Conselho Deliberativo do Vasco votou pela reprovação das contas dos anos de 2019 e 2020 referentes a gestão do ex-presidente Alexandre Campello.

Após o parecer do Conselho Fiscal que aponta suspeitas de fraudes e desvios de conduta ocorridos dentro do clube, os conselheiros seguiram a recomendação e aprovaram por ampla maioria a reprovação das contas. A investigação seguirá em frente.

Agora, o clube irá contratar uma empresa especializada para dar sequência à investigação sobre os indícios de fraude após aprovação por unanimidade do Conselho Deliberativo. Jorge Salgado, atual presidente, já informou que a diretoria está fazendo orçamentos com diferentes empresas do ramo.

A sessão também votou pela aprovação das contas dos anos de 2018, sob regime de Alexandre Campello, e 2021, da atual gestão administrativa comandada por Jorge Salgado. A de 2018 havia sido reprovada anteriormente após algumas ressalvas da auditoria, que corrigiu as questões e recomendou a aprovação posteriormente.