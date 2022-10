Talles Magno vive boa fase nos Estados Unidos - Divulgação: Redes Sociais/New York City

Publicado 10/10/2022 15:51

Cria do Vasco, Talles Magno está no New York City, dos Estados Unidos, há um ano e cinco meses. Criticado por ter decidido em se mudar para o futebol norte-americano, o jovem de 20 anos se vê atualmente mais preparado e mais completo. Nesta temporada, ele já marcou dez gols e deu sete assistências. Em boa fase, o atacante sonha em atuar no futebol Europeu.

"E acho que fiz a escolha certa. Muitos podem dizer que não, que foi burrice. Mas acho que hoje em dia estou muito mais preparado para realizar sonhos, para jogar em Seleção, para ir para a Europa, do que quando eu estava no Brasil. Estou ficando cada vez mais completo. E já já, se Deus quiser, vou estar na Europa dando o meu melhor. E mostrando que eu fiz escolhas certas na minha vida, que tenho valor e qualidade para jogar na Europa e ser um jogador valorizado", disse ao podcast "Gringolândia", do "GE".

Talles relembrou as dificuldades que precisou enfrentar para se adaptar ao jogo, ao clima e a língua dos Estados Unidos. Além disso, o atacante passou por algumas lesões. Como forma de superação, atualmente ele soma três troféus no New Your City, sendo um deles de campeão da Major League Soccer (MLS).

"Ano passado eu joguei pouco, era momento de adaptação. O que me fez mudar a chavinha, jogar quase todos os jogos como titular e ser valorizado esse ano, foi eu investir em mim. Eu trouxe meu personal e fisioterapeuta para morar comigo, o Felipe. E isso me fez crescer muito fisicamente, na velocidade, mentalmente. Estou mais forte, mais veloz. Hoje estou bem, valorizado dentro da liga. Disputando como melhor jovem do campeonato, já ganhei como melhor jovem da Concacaf", contou.

Ainda na torcida pelo Vasco, o jovem demonstrou carinho pelo clube carioca. "Eu torço muito e espero que esse ano o nosso Vascão suba e possa brigar na Série A que é o lugar dele. Fico aflito, mas estou aqui torcendo. Estou confiante. Esse 3 a 2 contra o Operário foi um jogo de virada de chave. Agora espero que seja só vitória.", concluiu.

Revelado pelo Vasco em 2019, Talles Magno disputou 69 jogos, marcou cinco gols e deu sete assistências. Em 2021, ele foi vendido ao New Your City em um acordo que pode chegar a R$ 63 milhões, na cotação da época. O clube carioca permanece com 10% dos direitos econômicos do jogador.