Torcida do Vasco vem lotando os jogos do clube em São Januário - Divulgação/Vasco

Publicado 10/10/2022 13:40

Rio - A torcida do Vasco foi declarada pelo Governo do Rio como patrimônio cultural imaterial do estado. O projeto de lei foi sancionado na última sexta-feira (7) e publicado no Diário Oficial nesta segunda (10).

O projeto é de autoria do deputado Chiquinho da Mangueira (Solidariedade). Nele, o político destacou a importância da torcida cruzmaltina, que conta com mais de 10 milhões de pessoas, e que "com amor, devoção e entrega vem enchendo os estádios, fazendo sua festa, levando o apoio irrestrito aos jogadores, representando o grande clube do Rio de Janeiro".

A Lei nº 9875, que declara a torcida do Vasco patrimônio cultural imaterial do estado, entrou em vigor nesta segunda-feira.