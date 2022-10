Sport venceu o Cruzeiro pela Série B e manteve vivo o sonho pelo acesso - Divulgação/Sport

Publicado 09/10/2022 18:30

Na tarde deste domingo (9), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport venceu o Cruzeiro pelo placar de 3 a 1 e colocou pressão no Vasco antes da decisão entre as equipes no próximo domingo (16), na Ilha do Retiro.

Com o resultado, o Sport chegou a 52 pontos e termina a rodada ocupando a 5ª colocação, três pontos a menos em relação ao Gigante da Colina, que abre o G-4 da competição.

O Vasco teve atuação impecável na noite do último sábado, em São Januário, e venceu sem sustos o Novorizontino pelo placar de 3 a 0. Mesmo com o excelente triunfo em casa, o técnico Jorginho tratou de frear a empolgação.

"A gente precisa conter a euforia pois não conquistamos absolutamente nada. É muito importante a gente estar muito concentrado, focado. Nós retornamos aos treinamentos na segunda-feira, daremos um dia de folga e teremos a semana toda para pensarmos sobre isso. Falamos para eles que não conquistamos nada. Estamos no caminho, a cada vez que passa a gente se aproxima mais ainda, mas não conquistamos."