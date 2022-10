Réplica de São Januário em mesa de totó é uma das atrações do Dia das Crianças, na sede do Vasco - Divulgação/Wolinger Sports

Réplica de São Januário em mesa de totó é uma das atrações do Dia das Crianças, na sede do VascoDivulgação/Wolinger Sports

Publicado 09/10/2022 14:00

O Vasco terá uma atração única na celebração do Dia das Crianças em São Januário: uma mesa de totó que é uma réplica do famoso estádio. Os torcedores - crianças e adultos - que forem ao Espaço Experiência, na sede do clube, na quarta-feira (12) poderão experimentar a novidade das 10h às 17h.



"É um produto importado, feito à mão, com iluminação de LED e sistema de som Bluetooth", disse explicou o CEO da Wolinger Sports, Thiago Brasil.



O Vasco tem uma programação especial para o Dia das Crianças, com mais horários para o Tour da Colina, com sorteio de brindes. Além disso, haverá um local destinado à troca de figurinhas dol álbum da Copa do Mundo no Espaço Experiência. Ao longo do mês de outubro, o clube também fez promoção, com crianças até 12 anos entrando de graça nos dois locais.