Figueiredo comemora seu gol na vitória do Vasco sobre o NovorizontinoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 08/10/2022 20:24

O sonho de retornar para a primeira divisão parece estar cada vez mais próximo. O Vasco deu mais um passo rumo ao objetivo após vencer o Novorizontino por 3 a 0, neste sábado (8), em São Januário, pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão. O Gigante da Colina segue com três pontos de vantagem para o quinto colocado. Figueiredo, Marlon Gomes e Léo Matos marcaram os gols.

Com a vitória, o Vasco chegou aos 55 pontos e manteve a distância de três para o quinto colocado. O Sport, que joga neste domingo (9) contra o Cruzeiro, na Ilha do Retiro, pode igualar a pontuação do Ituano e também diminuir a diferença para três, mas a situação do Gigante da Colina ainda é confortável. Na próxima rodada, os cariocas enfrentam o time pernambucano, fora de casa.

O JOGO

O Vasco dominou a partida do início ao fim. Embalado pela vitória de virada sobre o Operário e com o apoio em massa da torcida em São Januário, o Gigante da Colina ditou o ritmo e as ações da partida. Na bola longa, encontrava espaços com Figueiredo e Eguinaldo, que chegou a acertar uma bola na trave.

O Novorizontino conseguiu contar os lançamentos do Vasco e chegou a equilibrar o jogo, mas em nenhum momento ameaçou o goleiro Thiago Rodrigues. No apagar das luzes da primeira etapa, Figueiredo acertou um chute de rara felicidade da entrada da área e levou a torcida à loucura em São Januário.

Com menos de um minuto do segundo tempo, o Vasco ampliou o placar com Marlon Gomes, que ganhou uma chance entre os titulares no lugar do barrado Raniel. O Novorizontino, que parecia perdido com o golpe, quase levou o terceiro com menos de dez minutos, em outro chute de longe, desta vez com Nenê.

Na tentativa de reagir, o Novorizontino adiantou a marcação para dificultar o Vasco. A ideia deu certo e o time ocupou o campo ofensivo durante quase toda a etapa final. Porém, falhava na hora de finalizar. No fim, o Vasco puniu e marcou o terceiro com Léo Matos, aos 38, para a festa dos vascaínos em São Januário.

FICHA TÉCNICA

VASCO 3 x 0 NOVORIZONTINO

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Vasco: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição (Zé Vitor, min. 30'/2ºT) e Edimar (Luiz Henrique, min. 36'/2ºT); Yuri Lara (Bruno Tubarão, min. 23'/2ºT), Andrey Santos, Marlon Gomes e Nenê (Sarrafiore, min. 30'/2ºT); Eguinaldo e Figueiredo (Gabriel Pec, min. 30'/2ºT). Técnico: Jorginho

Novorizontino: Vinícius Almeida; Willean Lepo, Wálber, Ligger (Reverson, min. 38'/2ºT) e Paulinho; Jhony Douglas, Ramón Martínez (Danielzinho, min. 0'/2ºT) e Gustavo Bochecha (Luiz Henrique, min. 31'/2ºT); Douglas Baggio, Bruno Costa (Hélio) e Ronald (Cléo Silva, min. 15'/2ºT). Técnico: Mazola Júnior

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira

Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Cândido das Flores

Gols: Figueiredo, aos 44' do 1ºT (1-0); Marlon Gomes, aos 1' do 2ºT (2-0); Léo Matos, aos 42' do 2ºT (3-0)

Cartão amarelo: Léo Matos e Edimar (VAS); Willean Lepo, Ligger e Gustavo Bochecha (NOV)